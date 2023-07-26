Молдова удалит из страны 18 дипломатов России, обвинив их в шпионаже

По заявлению Нику Попеску, вице-премьера Молдавии, власти страны постановили уменьшить группу российских дипломатов и технических сотрудников в посольстве России, работающем в Кишиневе.

Как сообщил Попеску, главная причина таких действий со стороны руководства страны — «враждебная политика» по отношению к Молдавии. Также вице-премьер уточнил, что российское посольство уже проинформировано о принятом решении.

Численность представителей российского посольства должна быть сокращена до 10 человек, из технического персонала будут оставлены лишь 15 сотрудников.