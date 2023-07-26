«РВ»: нанесён удар по пункту дислокации ракет Storm Shadow в Староконстантинове

Журналисты издания "Военкоры Русской Весны" со ссылкой на спикера ВВС Украины Юрия Игната сообщают, что вечером 26 июля войска России нанесли групповой удар по населённому пункту Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцируются британские крылатые ракеты Storm Shadow, переданные ВСУ Министерством обороны Великобритании.

В настоящий момент на территории Хмельницкой области Украины идёт третья за вечер волна масштабных взрывов, которые в СМИ связывают с работой российских ракетных и военно-космических сил.