«РВ»: нанесён удар по пункту дислокации ракет Storm Shadow в Староконстантинове

20:10 2023-07-26

Российские войска атаковали пункт размещения британских крылатых ракет на Украине.

Журналисты издания "Военкоры Русской Весны" со ссылкой на спикера ВВС Украины Юрия Игната сообщают, что вечером 26 июля войска России нанесли групповой удар по населённому пункту Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцируются британские крылатые ракеты Storm Shadow, переданные ВСУ Министерством обороны Великобритании.

В настоящий момент на территории Хмельницкой области Украины идёт третья за вечер волна масштабных взрывов, которые в СМИ связывают с работой российских ракетных и военно-космических сил.