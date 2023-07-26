При грозе самое безопасное пространство там, где нет возвышений

Механизм возникновения молнии связан с пробоиной воздуха электричеством. Для этого необходимо очень высокое напряжение.

Удар молнии наиболее вероятен при влажной земле, поскольку заряд от облака легче притягивается. Напряженность поля возрастает при наличии высокого объекта на земле.

Молния, скорее всего, ударит в самую высокую точку. Поэтому в поле при грозе безопаснее лечь на землю, а возле домов по этой причине монтируются более высокие громоотводы.