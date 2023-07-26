Сохраняем здоровыми томаты правильной подвязкой

Тяжелые плоды могут сломать стебель томатного куста. Чтобы этого не произошло, нужно подвязать их к колышкам или поставить шпалеры.

Колышки подойдут тем сортам, которые не дают большого роста вверх. В любом случае не следует туго затягивать веревку вокруг стебля.

Помним, что стебель растет в течение всего сезона. Шпагат обматывается вокруг стебелька, причем необходимо в один виток прихватить пару междоузлий.