Подходящая мульча увеличит урожай помидоров в два раза

Мульчирование хорошо повышает урожайность томатов. Но тут есть важная оговорка: правильно проведенное мульчирование.

Томатный грунт нужно мульчировать в середине лета. Это время, когда он уже хорошо прогревается солнцем, но еще не слишком плотный.

Важен и материал для мульчирования. Это может быть торф, уже перепревший компост, опилки или трава после покоса, которые поспособствуют скорейшему созреванию помидоров.