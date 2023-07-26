Подходящая мульча увеличит урожай помидоров в два раза

Мульчирование хорошо повышает урожайность томатов. Но тут есть важная оговорка: правильно проведенное мульчирование.
Томатный грунт нужно мульчировать в середине лета. Это время, когда он уже хорошо прогревается солнцем, но еще не слишком плотный.
Важен и материал для мульчирования. Это может быть торф, уже перепревший компост, опилки или трава после покоса, которые поспособствуют скорейшему созреванию помидоров.
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