Убираем урожай свеклы и моркови: не опоздать, и не торопиться

23:02 2023-07-26

Если собрать морковь или свеклу слишком рано или поздно, овощи могут быть безвозвратно испорчены.

Оптимальное время уборки моркови вторая половина сентября, а лучше начало октября. Во второй сентябрьской декаде можно снимать урожай свеклы.

За две недели до извлечения корнеплодов при сухой погоде посадки нужно обильно в последний раз полить. Иначе корнеплоды будут жесткими и быстро увянут.

Но нельзя и передерживать. В противном случае растение заново начнет формировать корневую систему, а плоды растрескаются, и придут в негодность.

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