Убираем урожай свеклы и моркови: не опоздать, и не торопиться

Оптимальное время уборки моркови вторая половина сентября, а лучше начало октября. Во второй сентябрьской декаде можно снимать урожай свеклы.

За две недели до извлечения корнеплодов при сухой погоде посадки нужно обильно в последний раз полить. Иначе корнеплоды будут жесткими и быстро увянут.

Но нельзя и передерживать. В противном случае растение заново начнет формировать корневую систему, а плоды растрескаются, и придут в негодность.