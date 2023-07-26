Сохраняем надолго урожай моркови и свеклы: как обращаться с корнеплодами после уборки урожая

Можно оставить у свеклы полуторасантиметровые фрагменты ботвы, а у моркови ее нужно убрать подчистую. Можно даже срезать головку моркови на полсантиметра, чтобы увеличить срок ее хранения.
Далее овощи нуждаются в просушивании. Морковь надлежит сразу убрать в темное место, чтобы она не завяла.
Идеально будет положить и свеклу, и морковь на пару дней под затененный навес, чтобы все повреждения на корнеплодах зажили, и они хранились долго.
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