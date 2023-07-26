Ананас с подоконника: как вырастить экзотический фрукт, не выходя из дома

Для посадки вам понадобится зрелый плод ананаса. С него следует срезать верхушечку с листьями и положить в воду для замачивания.
Держим ее в воде до появления корешков. Теперь ананас готов к тому, чтобы посадить его в землю.
Чтобы он хорошо себя чувствовал и принялся, поставьте горшок в теплое место с максимальным доступом света, и регулярно поливайте. Примерно через три года на нем начнет формироваться плод.
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