«Неман» победил «Бальцан» в матче Лиги конференций УЕФА

Встреча прошла на поле венгерского клуба «Дьирмоти», где «Неман» выступал в роли номинальных хозяев.
Голы были забиты Павлом Савицким и Сергеем Карповичем, подарив команде уверенное преимущество в первом матче квалификации.
Встреча прошла на поле венгерского клуба «Дьирмоти», где «Неман» выступал в роли номинальных хозяев.
Голы были забиты Павлом Савицким и Сергеем Карповичем, подарив команде уверенное преимущество в первом матче квалификации.
Оксана Храмова
Николай Карпенков, возглавляющий внутренние войска Республики Беларусь, рассказал на канале СТВ о начале мероприятий по боевому слаживанию белорусских солдат с военными ЧВК «Вагнер».