«Неман» победил «Бальцан» в матче Лиги конференций УЕФА

05:40 2023-07-27

В рамках второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА, белорусская футбольная команда «Неман» из Гродно одержала убедительную победу со счетом 2:0 над мальтийской командой «Бальцан».

Встреча прошла на поле венгерского клуба «Дьирмоти», где «Неман» выступал в роли номинальных хозяев.

Голы были забиты Павлом Савицким и Сергеем Карповичем, подарив команде уверенное преимущество в первом матче квалификации.