Молдова высылает 45 дипломатов и сотрудников посольства РФ

«Это решение следует за многочисленными недружественными действиями против Молдовы, а также за попытками дестабилизации», — говорится в заявлении, предоставленном AFP.

Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску заявил в среду, 26 июля, что этот шаг был предпринят после сообщений о необычно большом количестве антенн, установленных на крыше здания российского посольства, и о «шпионской деятельности, осуществляемой или поддерживаемой дипломатами».

По данным молдавского телеканала Jurnal TV, российская военная разведка ГРУ и гражданская разведка СВР контролируют сложную систему связи в посольстве России в Кишиневе на крыше комплекса, расположенного в самом центре города.

После публикации Jurnal TV посла России Олега Васнецова вызвали в МИД Молдовы для объяснений.