Терапевт Королева объяснила, какие арбузы могут быть опасны для здоровья

Диетолог, врач-терапевт Маргарита Королева рассказала, какие арбузы и почему могут быть опасны для здоровья, сообщает "Москва 24".

По словам эксперта, риск приобрести арбуз с большим количеством нитратов сегодня ниже, потому что сезон уже начался. Но покупателей ожидает иная опасность, которая возникает при покупке арбузов разрезанными пополам либо на дольки.

По словам врача, туда попадает немалое количество бактерий, которые сразу начинают размножаться в сладкой питательной среде. Потому высок риск, что человек может отравиться.

Терапевт посоветовала покупать цельный арбуз - без трещин, но с желтым пятном, которое свидетельствует, что ягода долго лежала и созревала естественным путем.