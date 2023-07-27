Выявлен новый корабль со следами взрывчатого вещества, он тоже шел в Россию за зерном

На названном судне обнаружились следы динитротолуола и тротила. В пресс-службе ведомства сообщили, что судно два раза заходило в морской порт Украины Рени в Одесской области, это было в июне и июле текущего года.

Из-за выявленной взрывчатки на борту было принято решение о запрете на проход судна под Крымским мостом и на дальнейший его выход за границы территориального моря Российской Федерации.

Это уже второй случай, когда на судне, следующим за зерном, обнаруживаются следы взрывчатого вещества. Первый такой сухогруз со следами взрывчатки ранее на этой неделе шел по такому же маршруту, что и ВМО RIVER.