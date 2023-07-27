Супруга Костюшкина Виктория называет его ведьмаком

Стас и Виктория Костюшкины стараются придерживаться ЗОЖ.

При том, что жена исполнителя без конца пропадает в спортзале, она вынуждена ограничивать себя и в питании, чтобы выглядеть достойно.

Стас же "мечет" все подряд и не поправляется.

Костюшкин объясняет это тем, что в его организме постоянно вырабатывается кортизол из-за того, что артист все время на нервах, который сжигает лишние килограммы.

Возлюбленная же певца другого мнения на этот счет. Она подозревает, что ее избранник "ведьмак".