Супруга Костюшкина Виктория называет его ведьмаком

Стас и Виктория Костюшкины стараются придерживаться ЗОЖ.
При том, что жена исполнителя без конца пропадает в спортзале, она вынуждена ограничивать себя и в питании, чтобы выглядеть достойно.
Стас же "мечет" все подряд и не поправляется.
Костюшкин объясняет это тем, что в его организме постоянно вырабатывается кортизол из-за того, что артист все время на нервах, который сжигает лишние килограммы.
Возлюбленная же певца другого мнения на этот счет. Она подозревает, что ее избранник "ведьмак".
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