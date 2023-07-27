Нина Дробышева скончалась в возрасте 84 лет

Известно, что не стало Нины Дробышевой сегодня ночью (с 26 на 27 июля 2023 года).
О кончине актрисы сообщили сотрудники Театра имени Моссовета, на сцену которого она еще недавно выходила.
Представители учреждения культуры выразили соболезнования родным и близким знаменитости.
21 июля артистка отметила свое 84-летие.
Дробышева играла в театре и кино. На экране в главных ролях она появлялась в картинах "Чистое небо", "Затянувшийся экзамен". Также зрители знают актрису по фильмам "Улица полна неожиданностей", "Француз" и "Отцы и дети", сериалу "Волк".
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