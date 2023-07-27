Загадки христианства: мученик, иконы которого изображали с головой собаки

На самом деле святой Христофор действительно очень долгое время изображался с головой собаки и только в XVII веке церковь приняла решение отказаться от старой традиции.

Сегодня же, святого Христофора принято изображать в виде старца с окладистой бородой, который держит на плечах младенца Христа.

Кстати, первое изображение с головой собаки появилось в V-VII веках на территории современной Македонии, что примерно соответствует времени почитания христианства на этих землях.

Только в 1772 году Святейший Синод издал запрет на изображение святого Христофора с собачьей головой, так как по его мнению это было противно естеству, а также самой истине и истории.

Только после этого иконы по всему миру начали активно переписываться, однако изображение Христофора с головой собаки можно найти в трудах Геродота, Плиния Старшего, Гесиода и других.

Среди христианских авторов впервые о Христофоре рассказал Андрей Первозванный, который встретил во время миссионерских путешествий в районе современного Ирана и Пакистана святого.

Конечно, существо, которое описано в старинных церковных книгах в реальности не существовало, а было лишь фантазией первого автора. Возможно, оно «закрывало» врожденное или приобретенное физическое уродство.

Так или иначе, в константинопольских источниках прямо сказано, что принимать «собачью голову» за чистую монету не стоит.

О самом Христофоре известно немного. После крещения он вернулся в Рим, где служил императору и параллельно активно исповедовал христианство, что послужило обращением многих в веру.

Считается, что череп святого Христофора был возвращен Хорватии, где его мощи впервые явили чудо, поэтому один из бастионов рабской крепости, на которой находились при нападении мощи святого, носит имя этого мученика.

Кстати, в западной традиции христианства Христофора изображали с гигантом-ребенком на плечах, так как именно таким он представлялся на полотнах Иеронима Босха.

Несмотря на двоякое отношение официальной католической церкви к святому Христофору, в европейском христианстве он очень популярен, особенно в Литве и Испании.