Театральный продюсер Морозов назвал размер мизерной пенсии Боярского

14:15 2023-07-27

Пенсии сотрудников культуры не радуют, как и эти пособия для других граждан. Люди, которых знают и в России, и далеко за ее пределами, получают копейки и вынуждены трудится до тех пор, пока могут, чтобы обеспечить достойную жизнь себе и своим близким.

Театральный продюсер Евгений Морозов рассказал о том, какой размер пенсии у артистов-москвичей и их коллег в других регионах России.

К примеру, в российской столице сама пенсия культурных деятелей составляет 17 000 российских рублей, но есть надбавка за определенные заслуги перед государством в размере 30 000 рублей.

Что касается Питера, то таких надбавок там нет. К примеру, Михаил Боярский получает всего 20 000 рулей ежемесячно.

Морозов убежден, что для артиста это не проблема, так как он постоянно участвует в различных проектах, за которые получает солидные гонорары.

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