Театральный продюсер Морозов назвал размер мизерной пенсии Боярского

Театральный продюсер Евгений Морозов рассказал о том, какой размер пенсии у артистов-москвичей и их коллег в других регионах России.

К примеру, в российской столице сама пенсия культурных деятелей составляет 17 000 российских рублей, но есть надбавка за определенные заслуги перед государством в размере 30 000 рублей.

Что касается Питера, то таких надбавок там нет. К примеру, Михаил Боярский получает всего 20 000 рулей ежемесячно.

Морозов убежден, что для артиста это не проблема, так как он постоянно участвует в различных проектах, за которые получает солидные гонорары.