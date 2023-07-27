Зарубежная пресса писала, что Анастасия Волочкова всегда изумительно одета и может обворожительно танцевать в любом месте

14:15 2023-07-27

Сегодня многие далекие люди от профессионального балета очень стараются «подколоть» Анастасию Волочкову, иногда даже называя ее настоящей бездарностью, но это далеко не так.

Кстати, этот миф сложился потому, что Анастасия Волочкова решила уйти из большого театра в свободное плавание. Грубо говоря, многие просто обиделись и запустили утку, которая пошла в народ, а с уровнем грамотности российских граждан, неудивительно, что она прижилась.

Есть еще один не менее обидный миф о том, что у Волочковой нет природных балетных данных. Это не так, хотя бы потому, что она сама поступила в хореографическое училище имени Вагановой — старейшая балетная школа России, которая считается одной из лучших в мире. То есть, ни связи, ни деньги не дадут возможности туда попасть, если у человека нет балетных данных.

Аналогичная ситуация с «блатом» в театре. Якобы в Мариинку Волочковой помогла попасть Зубковская, которая была преподавателем училища, а в прошлом — знаменитой балериной, а Волочкова дружила с ее внуком.

Но ведь с ее внуком дружили и другие дети знаменитых артистов балета, но они не стали примами и премьерами театров. Кстати, в спорте аналогичная ситуация, если нет результатов, ни какими «подвязками» Олимпийское золото получить не получиться.

Ну и наконец, пресса, как отечественная, так и зарубежная доказывает, что все обидные домыслы о Волочковой, так и останутся домыслами.

Например, в Санкт-Петербурге о ней писали, что балерина сочетает в себе оснащенную техничность, чувству формы и безупречную внешность. Писал не кто-то там, а самый строгий балетный критик.

Стоит отметить, что многие отмечали чувство вкуса Волочковой не только на сцене, но и вне ее.

Зарубежная пресса писала, что она всегда изумительно одета и может обворожительно танцевать в любом месте, в любой форме и при любых обстоятельствах.

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