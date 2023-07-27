Зарубежная пресса писала, что Анастасия Волочкова всегда изумительно одета и может обворожительно танцевать в любом месте

Кстати, этот миф сложился потому, что Анастасия Волочкова решила уйти из большого театра в свободное плавание. Грубо говоря, многие просто обиделись и запустили утку, которая пошла в народ, а с уровнем грамотности российских граждан, неудивительно, что она прижилась.

Есть еще один не менее обидный миф о том, что у Волочковой нет природных балетных данных. Это не так, хотя бы потому, что она сама поступила в хореографическое училище имени Вагановой — старейшая балетная школа России, которая считается одной из лучших в мире. То есть, ни связи, ни деньги не дадут возможности туда попасть, если у человека нет балетных данных.

Аналогичная ситуация с «блатом» в театре. Якобы в Мариинку Волочковой помогла попасть Зубковская, которая была преподавателем училища, а в прошлом — знаменитой балериной, а Волочкова дружила с ее внуком.

Но ведь с ее внуком дружили и другие дети знаменитых артистов балета, но они не стали примами и премьерами театров. Кстати, в спорте аналогичная ситуация, если нет результатов, ни какими «подвязками» Олимпийское золото получить не получиться.

Ну и наконец, пресса, как отечественная, так и зарубежная доказывает, что все обидные домыслы о Волочковой, так и останутся домыслами.

Например, в Санкт-Петербурге о ней писали, что балерина сочетает в себе оснащенную техничность, чувству формы и безупречную внешность. Писал не кто-то там, а самый строгий балетный критик.

Стоит отметить, что многие отмечали чувство вкуса Волочковой не только на сцене, но и вне ее.

Зарубежная пресса писала, что она всегда изумительно одета и может обворожительно танцевать в любом месте, в любой форме и при любых обстоятельствах.