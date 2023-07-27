Россия усилит арктическое сотрудничество с Китаем

России выгодно расширение арктического сотрудничества с КНР, так как это не только перспектива прибыли, но и научного прогресса. Особенно актуальна тема на фоне полного отказа от коллаборации с Россией других государств, входящий в Арктический совет (после начала спецоперации в Украине).

При этом российской стороне даже не нужно будет развивать собственные наработки, так как КНР готова предоставить свои. Инициатива китайских ученых поддержана на самых высоких уровнях. В первую очередь, активизируются программы в области комплексных геологических исследований в регионе.

Россия и Китай также имеют богатый опыт взаимодействия в том числе и в арктических программах. Не так давно проходило несколько совместных северных экспедиций, а также был разработан проект Полярного Шелкового Пути.

Для Китая главная цель — разведка месторождений углеводородов, а также исследования шельфа. Такая коллаборация с Россией дает возможность дополнительных сил не только для расширения арктических программ, но и усиления российско-китайских отношений.