Новая концепция развития телерадиовещания

На сегодняшний день доля интернета в жизни людей превзошла долю просмотра телевидения.

За этим устремляются и рекламодатели: зачем тратить деньги на телерекламу, которая принесет меньший эффект, чем несколько баннеров в телеграм-канале или на веб-сайте.

По этой причине в России была разработана новая концепция телерадиовещания, рассчитанная на 2020-2025 года.

По сути, она говорит о том, что интернет-вещание должно регулироваться точно также, как и телевидение. На бумаге инициатива звучит нелепо, так как реализовать такие механизмы практически невозможно.

Тем не менее, формально это означает, что государство намерено контролировать интернет, то есть сделать его закрытым.

На данный момент эксперты склонны к тому, что в практическом плане сделать это невозможно, так как для этого нужно разрешение практически всех независимых каналов.