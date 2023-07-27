Успенская открыла детали неудачной операции у Хайдарова

Любовь Успенская отметила, что после пластики у Тимура Хайдарова, ее груди были разными на ощупь и по размеру.

Руки же, из которых убирали жир, выглядели обвисшими.

Хайдаров же обвинил Успенскую, что та не соблюдала рекомендации после операции, хотя та утверждает, что носила бандаж.

Специалисты в другой клинике, посмотрев на то, что сотворил Хайдаров с Успенской, заявили, что такое исправить не представляется возможным.