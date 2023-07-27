Кольцо Тупака Шакура ушло с аукциона за более чем 1 000 000 долларов

Кольцо, выполненное в виде короны, хозяином которого был Тупак Шакур, продано с аукциона за 1 016 000 долларов, о чем информирует Mail.ru.

Аукцион Sotheby's проводился в столице Британии, а начальной стоимостью украшения были 300 000 у.е.

Дизайн кольца ныне покойный Шакур разработал сам, вдохновившись работами философа и политолога эпохи Возрождения Никколо Макиавелли.

Рэп-исполнитель умер еще в 1996 году, но до сих пор носит звание одного из самых влиятельных хип-хоперов в мире, а альбомы исполнителя возглавляют чарты самых покупаемых.