Гогунский сообщил о съемках продолжения сериала Универ

Виталий Гогунский заверил, что его герой Кузя в продолжении телевизионной многосерийной комедийной картины "Универ" сильно изменится.
Актёр делится, что на съемках преобладает лёгкая и дружелюбная атмосфера.
Он отметил, что здесь все на своем месте. Режиссёр проекта Сергей Литовчин учился в Голливуде и окончил ВГИК.
Виталий приоткрыл завесу тайны, рассказав, что Кузя предстанет в сериале не простым студент, а успешным предпринимателем.
Другие персонажи тоже не стоят на месте: построили карьеру, родили детей.
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