Гогунский сообщил о съемках продолжения сериала Универ

17:45 2023-07-27

Исполнитель роли Кузи в сериале "Универ" Виталий Гогунский сообщил, что вскоре поклонники проекта насладяться его продолжением.

Виталий Гогунский заверил, что его герой Кузя в продолжении телевизионной многосерийной комедийной картины "Универ" сильно изменится.

Актёр делится, что на съемках преобладает лёгкая и дружелюбная атмосфера.

Он отметил, что здесь все на своем месте. Режиссёр проекта Сергей Литовчин учился в Голливуде и окончил ВГИК.

Виталий приоткрыл завесу тайны, рассказав, что Кузя предстанет в сериале не простым студент, а успешным предпринимателем.

Другие персонажи тоже не стоят на месте: построили карьеру, родили детей.

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