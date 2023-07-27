Гогунский сообщил о съемках продолжения сериала Универ

Виталий Гогунский заверил, что его герой Кузя в продолжении телевизионной многосерийной комедийной картины "Универ" сильно изменится.

Актёр делится, что на съемках преобладает лёгкая и дружелюбная атмосфера.

Он отметил, что здесь все на своем месте. Режиссёр проекта Сергей Литовчин учился в Голливуде и окончил ВГИК.

Виталий приоткрыл завесу тайны, рассказав, что Кузя предстанет в сериале не простым студент, а успешным предпринимателем.

Другие персонажи тоже не стоят на месте: построили карьеру, родили детей.