Дакота рассказала о романе с известным человеком после развода с Соколовским

Оказалось, что у тогдашнего избранника Риты Дакоты много девушек, среди которых все актрисы, певицы, модели.

Красивые ухаживания известного красавца чуть не сбили артистку с толку, которая во время опомнилась, поняв, что будет страдать.

Дакота предостерегла девушек, чтобы не принимали красивые ухаживания за чувства. Так некоторые мужчины пытаются расположить к себе многих красавиц.

Сейчас Рита замужем за Федором Беголаем. Исполнительница растит дочь от брака с Владом Соколовским Мию, которую родила в 2017 году.