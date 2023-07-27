Дакота рассказала о романе с известным человеком после развода с Соколовским

20:05 2023-07-27

Исполнительница Рита Дакота рассказала, как встречалась с известным человеком, который очень красиво ухаживал за ней, но после оказалось, что она лишь одна из его возлюбленных.

Оказалось, что у тогдашнего избранника Риты Дакоты много девушек, среди которых все актрисы, певицы, модели.

Красивые ухаживания известного красавца чуть не сбили артистку с толку, которая во время опомнилась, поняв, что будет страдать.

Дакота предостерегла девушек, чтобы не принимали красивые ухаживания за чувства. Так некоторые мужчины пытаются расположить к себе многих красавиц.

Сейчас Рита замужем за Федором Беголаем. Исполнительница растит дочь от брака с Владом Соколовским Мию, которую родила в 2017 году.

Показать следующие комментарии
Фото