Звездный адвокат Добровинский сообщил, почему Слава и Успенская не смогут отсудить у Хайдарова деньги

Звездный адвокат Александр Добровинский привел несколько аргументов в пользу своего подзащитного Тимура Хайдарова.

Юрист отметил, что истцы требуют выдать им видео операций. Здесь имеются нюансы.

Добровинский сообщил, что подобные записи не хранят долго, предоставляются они лишь по запросу суда, а в суд никто из "потерпевших" так и не пошел.

Такое "кино", по словам правоведа, достать можно не в тех клиниках, где проводились операции.

Добровинский подвел итог: "деньги, которые рассчитывают получить с Тимура Хайдарова, никто никогда не увидит".