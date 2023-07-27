Дакота и Краймбрери записали дуэт в знак урегулирования разногласий

Конфликт между Мари Краймбрери и Рита Дакота случился 5 лет назад.

До сей поры исполнительницы старались не сталкиваться в рамках музыкальны событий.

Недавно же конфликт был исчерпан. Первой на примирение пошла Дакота, прислав коллеге трек и предложив записать дуэт на него.

Краймбрери согласилась, написав дополнительно собственный материал.

После певицы работали в студии, записав дуэты не на одну, а на две композиции.

Поссорились знаменитости из-за того, что Рита в период расставания с Владом Соколовским заявила, что ее бывший крутил роман с Мари. После артистка забрала свои слова обратно, но это не помогло сохранить хорошие отношения с коллегой.