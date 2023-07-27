Люди из окружения Пугачевой убеждены, что певицы не будет на фестивале Вайкуле Рандеву

Отношения Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачевой окружение последней называет приятельскими.

Вайкуле "дружит" по-европейски, когда в приоритете свои интересы. Пугачева же может ради друга многим пожертвовать.

Люди, близкие к Алле Борисовне, убеждены, что она не будет гостьей на музыкальном фестивале "Рандеву" в Юрмале, организованном прибалтийской исполнительницей.

Скорее всего знаменитость сошлется на нездоровье в разговоре с Вайкуле, но громких заявлений делать не будет.