Люди из окружения Пугачевой убеждены, что певицы не будет на фестивале Вайкуле Рандеву

Отношения Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачевой окружение последней называет приятельскими.
Вайкуле "дружит" по-европейски, когда в приоритете свои интересы. Пугачева же может ради друга многим пожертвовать.
Люди, близкие к Алле Борисовне, убеждены, что она не будет гостьей на музыкальном фестивале "Рандеву" в Юрмале, организованном прибалтийской исполнительницей.
Скорее всего знаменитость сошлется на нездоровье в разговоре с Вайкуле, но громких заявлений делать не будет.
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