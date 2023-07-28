В Беларуси пособия семьям с детьми будут увеличены с начала августа

С 1 августа размер единовременного пособия при рождении первенца составит 3644 рубя, при рождении второго и третьего ребенка — 5101,6 рубля. Женщины, ставшие на учет в женскую консультацию в срок до 12 недель беременности, получат 364,4 рубля.

Помесячное пособие семьям на детей возраста 3-18 лет, которое выплачивается во время ухода за ребенком до трех лет, составит 182,2 рубля. Ежемесячные выплаты на детей старше трех лет, полагающиеся отдельным категориям семей, также составят 182, 2 рубля. Родители ребенка-инвалида старше трех лет смогут получать ежемесячную помощь в размере 255,08 рубля.

Ежемесячное государственное пособие, предоставляемое по уходу за ребенком-инвалидом до трех лет с I и II степенью инвалидности до исполнения ребенку 18 лет, составит 364,4 рубля. Пособие на детей с III и IV степенью инвалидности до исполнения ребенку трех лет – 437,28 рубля.

Родители, воспитывающие ребенка, инфицированного ВИЧ, каждый месяц до его 18-летия будут получать по 255,08 рублей.