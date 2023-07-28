Звезда сериала Улицы разбитых фонарей Андрей Бабенко ушел в возрасте 47 лет

Трагическую новость в интервью изданию "Российская газета" сообщил сценарист и режиссер Максим Бриус.

Андрей Бабенко ушел из жизни 24 июля, но о его кончине известно стало только в настоящее время.

Актеру было всего 47 лет. Причина смерти звезды экрана не озвучивается.

Люди из окружения артиста утверждают, что в последнее время у него были проблемы с деньгами. Не было поблизости и близких людей.

Бабенко снимался в таких известных проектах, как "Улицы разбитых фонарей", "Литейный", "Морские дьяволы", "Тайны следствия", "Ментовские войны".