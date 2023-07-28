Совершившая суицид супруга шансонье Григорьева на протяжении 10 лет страдала от серьезных проблем с психикой

12:10 2023-07-28

Евгений Григорьев с женой Елизаветой Крапивиной, покончившей с собой.

Евгений Григорьев с женой Елизаветой Крапивиной, покончившей с собой.

Елизавета Крапивина, являющаяся женой исполнителя Евгения Григорьева, наложила себя руки в возрасте 37 лет. Известно, что она в течение 10 лет страдала от тяжелого психического расстройства, что и могло послужить причиной трагедии.

На Троекуровском кладбище похоронили жену 56-летнего певца Евгения Григорьева.

На прощание пускали только родных и друзей.

По имеющимся сведениям, свидетелем трагедии стала 11-летняя наследница ныне покойной Елизаветы Крапивиной и шансонье.

10 лет супруги вместе боролись с тяжелым психическим недугом Елизаветы.

Соседи утверждают, что артист натерпелся за 13 лет совместной жизни с Крапивиной, но не бросал ее. 2 года назад возлюбленные зарегистрировали отношения официально.

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