Совершившая суицид супруга шансонье Григорьева на протяжении 10 лет страдала от серьезных проблем с психикой

На Троекуровском кладбище похоронили жену 56-летнего певца Евгения Григорьева.

На прощание пускали только родных и друзей.

По имеющимся сведениям, свидетелем трагедии стала 11-летняя наследница ныне покойной Елизаветы Крапивиной и шансонье.

10 лет супруги вместе боролись с тяжелым психическим недугом Елизаветы.

Соседи утверждают, что артист натерпелся за 13 лет совместной жизни с Крапивиной, но не бросал ее. 2 года назад возлюбленные зарегистрировали отношения официально.