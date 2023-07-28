Толкалина, выложившая в Сеть серию снимков в нижнем белье, сожалеет, что вызывает у многих раздражение

Любовь Толкалина называет себя арт-объектом, не понимая, почему ее откровенные фото вызывают столько хейта.

Актриса призвала тех, кто ее не любит, не заходить к ней в профиль и не читать публикации о ней.

Знаменитость хочет оставаться самой собой и испытывать гармонию от контакта со своей аудиторией.

Поклонники звезды экрана поддержали свою любимицу, заметив, что негативные комментарии к постам артистки пишут только завистники.