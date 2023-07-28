Пугачева не появилась на юрмальском фестивале Вайкуле Рандеву из-за серьезных проблем с сердцем

Издание "7Дней" информирует, что Алла Пугачёва плохо перенесла перелёт из жаркого Израиля в Юрмалу по причине проблем с сердцем.

Есть информация, что состояние исполнительницы настолько плохое, что она не встает с постели.

Ее здоровье вызывает опасения. Ее окружают заботой супруг, юморист Максим Галкин, наследники Лиза и Гарри, а также приятельница Лайма Вайкуле.

Настораживает и тот факт, что старшая дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте как-то вдруг прервала свой отпуск в Европе, примчавшись в Юрмалу.

Заметим, что и отец, и мать Пугачевой ушли из жизни в возрасте чуть за 60 лет.