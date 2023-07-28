Лидер группы Земляне Киселев пригрозил испортить жизнь Shaman

Владимир Киселев убежден, что отказ артистов выступать в Донбассе, не делает им чести.
Тот факт, что Shaman все-таки стал выступать в зоне спецоперации, музыкант считает своей заслугой, ведь изначально молодой исполнитель заявлял: "Меня жена не пускает".
Солист "Землян" заявил, что может испортить жизнь любому артисту в силу своих возможностей, но Ярослава Дронова не трогает.
Отказ певца выступать перед бойцами в Донбассе Киселев припомнил в интервью в рамках фестиваля "Белые ночи" в Питере.
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