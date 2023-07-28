Водка после шестидесяти лет: можно ли пить крепкий алкоголь людям зрелого возраста.

Водка в пожилом возрасте может иметь и полезные эффекты в небольших дозах до 50 миллилитров. Она способствует выработке желудочного сока, уменьшает риски диабета, и разрушает бляшки холестерина на сосудах.
Небольшое количество крепкого напитка помогает уснуть, и предотвращает развитие депрессивных состояний. Но это не умаляет негативных эффектов алкоголя.
Водка негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, и может усугублять уже имеющиеся в пожилом возрасте заболевания. Поэтому в этом случае риск себя не оправдывает.
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