Водка после шестидесяти лет: можно ли пить крепкий алкоголь людям зрелого возраста.

Водка в пожилом возрасте может иметь и полезные эффекты в небольших дозах до 50 миллилитров. Она способствует выработке желудочного сока, уменьшает риски диабета, и разрушает бляшки холестерина на сосудах.

Небольшое количество крепкого напитка помогает уснуть, и предотвращает развитие депрессивных состояний. Но это не умаляет негативных эффектов алкоголя.

Водка негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, и может усугублять уже имеющиеся в пожилом возрасте заболевания. Поэтому в этом случае риск себя не оправдывает.