Корни боевого искусства ушу берут свое начало в Европе

Примечательно, что на европейском континенте такие показательные выступления появились около 200 лет назад.

Например, в 1862 году чех Мирослав Тырш организовал так называемую «сокольскую гимнастику». В ее основе лежали упражнения, которыми пользовались атлеты в античные времена, а чуть позже такими упражнениями начали пользоваться и немецкие спортсмены.

«Сокольская гимнастика» включала в себя упражнения из таких боевых искусств и спорта, как бокс, борьба, строевые удары по воздуху — то есть, все тоже размахивание палками, похожее на выступление ушуистов. Стоит также заметить, что такая гимнастика «чешского происхождения» быстро орела популярность в Российской империи.

В разных губерниях были созданы кружки этой гимнастики и приглашались иностранные преподаватели.

Тем не менее, считается, что современное ушу берет начало от Ассоциации Цзинь-у, которую создали спустя 50 лет после появления «сокольской гимнастики».

При этом китайская организация не отрицает, что изучала зарубежный опыт при создании своего боевого искусство.

В частности, речь как раз идет о «сокольской гимнастики», созданной в Европе чехом Мирославом Тыршом.

Другими словами, если само боевое искусство, возможно, не имеет никакого отношения к европейскому континенту, точнее его составляющая, то вероятнее всего форма строевых упражнений взята именно в Европе и, скорее всего из «сокольской гимнастики».