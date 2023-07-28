Как выглядели советские магазины не в кино, а реальности

Магазины в СССР подразделялись на два вида: размещенные на первых этажах жилых домов и стоящие отдельно.

Последний вид можно было встретить только в новых районах, но где бы не был открыт магазин, его визитная карточка — огромные витринные окна, часто украшенные рисунками.

Ни о каком доверии к гражданам и речи не шло (опять же, как рисует нам кино).

С 1950х годов магазины оснащались датчиками сигнализации, а особенно тщательно охранялись задние двери, через которые подвозили продукты для реализации (помимо основной сигнализации, там могла находится и светошумовая).

Задний двор магазина видеть обычным гражданам вообще не следовало, так как продавцы в таких местах отбирали лучшие продукты для себя, особенно в период дефицита.

Особенно смекалистые прибегали к собственным методам: бутоны со сметаной разбавляли простым кефиром, а снятые излишки продавались под прилавком или уносились домой. Логично, что без договоренностей или знакомств с продавцами практически нельзя было купить сметану с жирностью 20-25%.

Но больше всего в советских магазинах поражает то, что покупателям фактически не давали право выбора. То есть, право на выбор наилучших продуктов в принципе отсутствовало.

Например, если гражданин просил взвесить ему три килограмма картошки и, клубни он выбирал не сам, а сотрудники магазина, которые и взвешивали картошку. Кстати, заменить подгнившую картошку также было нельзя.