Лавки мясников в викторианскую эпоху — без холодильников и заморозки

В лавках мясников никогда ничего не залеживалось — продукты продавались подчистую.

Кроме того, не выбрасывалось также практически ничего: богатые люди покупали жирные куски мяса, которе использовали в качестве приготовления пищи на завтрак, обед и ужин, кости шли на супы, а менее мясистые и совсем не нежные куски продавались малообеспеченным.

Они же покупали сало и кровь, которую продавали пинтами — люди пили ее как лекарство против туберкулеза.

К мясникам ходили каждый день, так как холодильников не было и мясо, завезённое с утра, могло к вечеру приобрести нехороший вид.

В качестве консерванта часто использовали соль, а к конце XIX столетию появились «холодные кладовки» — специальные люди доставляли на лошадях глыбы льда.

Животных в мясные лавки также доставляли из окрестностей Лондона, уже на месте их убивали, разделывали и продавали.

На богатых столах блюда действительно выглядели роскошно и слишком живо (прямо как в фильмах) — целые кролики, птичьи тушки с настоящими перьями, свиные ножки с копытами, фазаны с головами и лапками.

Употребление мяса в 1800-1900 годах в Великобритании было показателем достатка и успешной сытой жизни.