Рассекреченные документы: кто причастен к смерти Максима Горького

В сентябре 1925 года в непримечательную виллу в Сорренто (Италия) нагрянули карабинеры и предъявили официальную бумагу с разрешением на обыск. Причиной числилось обвинение в шпионаже против баронессы Марии Будберг, которая проживала на этой самой вилле. Стоит отметить, что для Италии того времени это был вполне рядовой случай, так как Бенито Муссолини начал наводить свои порядки.

При этом Муссолини понимал, что «буревестник революции», каким называли Максима Горького, привлечет очень много внимания к происходящему в Италии и, с помощью слежки и обысков, намекнул ему, что в стране ему не рады. История, кстати, повторялась с 1921 года, когда писателя за возмущения против методов большевиков попросили выехать из России.

В 1928 году Горький оказался в изоляции, так как на виллу в Сорренто он уже попасть не мог, а всю его корреспонденцию досматривали. Кроме того, у писателя начались финансовые трудности, так как деньги, которые он получал за переиздание книг быстро заканчивались. И тут, Горькому пришло приглашение из Советской России, которое было подписано лично Сталиным. Горький вернулся на родину, где ему предоставили большую дачу в Горках, большой оклад и пообещали регулярный выход книг в больших тиражах.

Но уже через четыре года Горький вдруг стал невыездным, а в 1933 году ему предоставили другую дачу — в Крыму, где писатель поселился семьей, а обслуживали их сотрудники НКВД, поэтому каждый шаг был известен лично Сталину. 18 июня 1936 года Максима Горького не стало.

Официальная причина смерти — Горький скончался от воспаления легких. Стоит отметить, что урну с прахом писателя нес сам Сталин к Кремлевской стене. При этом смерть Максима Горького вызвала шум на Западе, так как журналисты заявляли, что писателя убили по приказу Сталина.

Совсем недавно рассекретили документы, согласно которым к смерти Максима Горького действительно мог быть причастен высший руководящий состав СССР, в частности — руководитель НКВД Генрих Ягода. Кстати, в тех же документах имеются данные о заговоре против Сталина, который быстро раскрыли и, Горький вроде как в нем не участвовал, но мог догадываться о планах заговорщиков, так что и причины были.