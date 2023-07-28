Употребление сала в пищу принесет пользу: как и когда его есть, чтобы не навредить себе

Полезнее всего будет употреблять сало в первой половине дня, чтобы лишние калории не осели на вашей талии, и брать продукт, не прошедший термическую обработку. Чтобы сало лучше переваривалось, ешьте его с картофелем, сваренным или запеченным в мундире или со ржаным хлебом.

Добавлять к сальной трапезе можно и чеснок, лук и острый перец, которые улучшают усвоение жиров и очищают сосуды. А вот шкурку, особенно, если на ней остались щетинки, употреблять не стоит.

Но есть заболевания, при которых от сала лучше отказаться, хотя бы на время. Это панкреатит и холецистит.