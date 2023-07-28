Жительница Гомеля перевела мошенникам 19 тысяч рублей и подожгла два автомобиля

По данным следствия, неделю назад гомельчанке позвонила лжесотрудница столичного уголовного розыска и сообщила, что недобросовестная работница банка оформила на неё несколько кредитов, после чего для решения вопроса перенаправила пенсионерку на якобы работника Национального банка Республики Беларусь.

Мужчина убедил доверчивую жительницу Гомеля, что на её имя оформлено 10 кредитов, и попросил помощи в «спецоперации» по поимке преступницы.

В результате изощренной психологической обработки женщина взяла в кредит и перевела мошенникам 19 тысяч рублей, а также убедила для благих целей взять кредит свою дочь.

В завершении «спецоперации», направленной на задержание вымышленной работницы банка, пенсионерка средь бела дня подожгла два чужих авто, которые до приезда сотрудников МЧС ликвидировали милиционеры и прохожие.