Выбираем сало лучшего качества: на что обратить внимание при покупке

Подходя к прилавку с салом, важно не слепо доверять продавцу, расхваливающему товар, а посмотреть на него критически. Сожмите кусочек сала: оно должно быть упругим и не расползаться под пальцами.

Качественное сало имеет белый цвет с небольшим оттенком розового. Избегайте покупать продукт с красными прожилками или желтоватого оттенка, что свидетельствует, что сало старое.

Выбирайте тоненькие кусочки сала, чтобы от шкурки было не более двух-трех сантиметров, поскольку в толстом сале полезных веществ почти нет. Хорошее сало можно определить по легкому молочному запаху, так что включайте и обоняние тоже.