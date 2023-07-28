Петрикор самый приятный запах, который нравится почти всем людям

Петрикором назвали ученые запах, любовь к которому закреплена у людей генетически. Также к нему неравнодушны верблюды.

Это запах земли после дождя. Его привлекательность для человека связана с особым веществом геосмином, которое содержащиеся в грунте бактерии синтезирует под воздействием воды.

В первобытном обществе от доступа к воде зависело выживание человека, поэтому позитивное восприятие сочетания земли и воды закрепилось на уровне генетики и передавалось из поколения в поколение.