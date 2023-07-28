Бесплатные отоши в японских ресторанах на самом деле платные

Отоши по старой японской традиции это закуска, чаще всего состоящая из небольшого количества овощей и кусочка рыбы, которую подают до того, как будет готов заказ в ресторане. Но могут быть и более дорогие варианты, например, сашими, если это люксовый ресторан.

Отоши позиционируется как бесплатный комплимент клиенту от заведения, но на самом деле стоимость закуски уже включена в счет. Туристам и самим японцам это не слишком нравится, ведь многие предпочли бы выбрать за ту же сумму то блюдо, которое нравится.

Неприязнь к отоши связана еще и с тем, что в большинстве мест общепита готовятся они практически из отходов после приготовления основных блюд. И не всем хочется платить за то, что не хочется есть.