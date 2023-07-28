В Могилевской области тайно закопали более 100 павших телят

Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями обнаружили в Могилевской области в одном из сельхозпредприятий аферы с «мертвыми душами» телят, сообщает КП со ссылкой на телеграм-канал МВД Беларуси.

37-летний главный ветврач, чтобы скрыть падеж КРС на фермах, давал заведомо ложную информацию о поголовье. С этой целью выписывались фиктивные товарно-транспортные накладные о якобы переработке животных в мясоперерабатывающем цеху.

Таким образом за 13 месяцев «на переработку» были "отправлены" свыше 100 голов молодняка, тогда как в реалии павших телят просто закапывали.

В преступном занятии главного ветеринарного врача покрывала 50-летняя начальник мясоперерабатывающего цеха. Их "деятельность" нанесла ущерб предпритию более чем на 42 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело - за превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия.