Шокирующая мода: фейскини новый тренд в азиатских странах

Зайдя на пляж в азиатской стране неопытному туристу впору испугаться, увидев плавающих и отдыхающих на пляже девушек в причудливых костюмах, закрывающих даже лицо.

Повальная мода на фейскини, так называются купальные костюмы, которые оснащены маской, полностью скрывающей лицо, связана с фанатичной борьбой азиаток с загаром. Белая кожа в их культуре это признак статуса, свидетельство того, что ее обладательнице не нужно работать на солнце.

Производители масок быстро уловили тренд, и стали выпускать их в продажу. А девушки охотно покупают, и совершенно не боятся выглядеть, словно грабители, вышедшие на дело.