Эксперты рекомендуют соблюдать одно условие, чтобы проспать весь полет в самолете без употребления алкоголя и снотворного

Эксперт по сну из Британии Мартин Сили в интервью изданию The Sun заявил, что есть великолепное средство снизить тревожность при перелете, не закупаясь спиртным.

Специалист рекомендует туристам прогуляться перед предстоящим путешествием по свежему воздуху в течение 30 минут.

Нагрузка на мышцы и дыхательную систему будет способствовать тому, что в самолете организму захочется расслабиться.

Также Сили посоветовал пить в таких случаев много воды без газов.