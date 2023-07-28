Эксперты рекомендуют соблюдать одно условие, чтобы проспать весь полет в самолете без употребления алкоголя и снотворного

16:05 2023-07-28

Многие люди испытывают огромный психологический дискомфорт, находясь в воздухе. Эксперты не рекомендуют применять алкоголь и препараты, чтобы снизить тревожность.

Эксперт по сну из Британии Мартин Сили в интервью изданию The Sun заявил, что есть великолепное средство снизить тревожность при перелете, не закупаясь спиртным.

Специалист рекомендует туристам прогуляться перед предстоящим путешествием по свежему воздуху в течение 30 минут.

Нагрузка на мышцы и дыхательную систему будет способствовать тому, что в самолете организму захочется расслабиться.

Также Сили посоветовал пить в таких случаев много воды без газов.

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