Костнер отобрал у бывшей жены детей и уехал с ними на горнолыжный курорт

Издание New York Post информирует, что 68-летний Кевин Костнер через суд потребовал от своей бывшей жены Кристин Баумгартнер освободить Санта-Барбаре, где они жили всей семьей.

Также артист забрал у экс-возлюбленной общих детей: 16-летнего Кейдена, 14-летнего Хайеса и 13-летнюю Грейс.

О том, почему супруги расстались, информация отсутствует.

Известно, что на развод подала Баумгартнер 1 мая текущего года.