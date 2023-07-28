Место и время прощания с Ниной Дробышевой озвучены

Траурная церемонии прощания с Ниной Дробышевой пройдет 29 июля в 11:00 в театре Моссовета, на сцене которого звезда выступала до последнего.

Самой известной ролью в кино ныне покойной актрисы является Саша Львова в военной картине режиссера Григория Чухрая "Чистое небо".

Среди ее работ числятся также такие известные фильмы, как "Два капитана", "Волк" и многие другие.

О кончине сообщили сотрудник Тетара Моссовета на странице "ВКонтакте". Известно, что знаменитость сильно болела.

Дочь покойной Елена Дробышева, которая также знакома российским зрителям, пошла по стопам матери.