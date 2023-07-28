Должны ли дети ухаживать и дохаживать престарелых родителей

Для начала стоит отбросить эмоции в сторону, потому что при эмоциональном рассмотрении вопроса в голове будут складываться сплошные противоречия.

В Европе система исторически сложилась так, что дома престарелых — данность, так как там не принято жить с детьми фактически после наступления их совершеннолетия и до смерти.

В европейских домах престарелых работает специально обученный персонал и всегда есть компания, российские же дома-интернаты для пожилых людей довольно часто оставляют желать лучшего.

Тем не менее, тема «должны или нет» довольно тяжелая, так как есть жалость, есть чувство долга, есть душевное спокойствие.

При этом речь не идет о «визитах в гости», а именно уходе.

Ведь у взрослых детей часто есть свои семьи, о которых нужно заботиться, поэтому уход может быть бременем не только в эмоциональном, но и временном смысле — не останется времени на себя и свою семью. Другими словами, это тяжелый психологический труд.

Эксперты считают, что помогать престарелым родителям просто необходимо, но ухаживать за ними должны специалисты, которые понимают «старческие болезни», психические возрастные расстройства и многие другие аспекты жизни пожилого человека.

Однако для того, чтобы система работала правильно, необходимо начать с этим самых домов-интернатов. Нанимать только профессионалов на работу, сделать ремонты, чтобы в помещениях можно было комфортно находится и многое другое.

При всем этом, согласно социологическим исследованиям, больше 60% россиян против строительства специальных поселений для престарелых людей. Большинство считает, что ухаживать за престарелыми родителями все же должны дети. Однако, если верить исследованиям, то более половины «считающих» этого не делают по тем или иным причинным.