Нажитое за годы правления Леонида Брежнева и что он оставил после себя

Заслуги Брежнева признают буквально все, причем речь идет не только о постсоветских республиках, но и западных странах.

Например, на первые 10 лет его правления валовый общественный продукт вырос на 350%, а промышленная продукция на 485%. Нельзя обделить внимание и сельскохозяйственную продукцию, которая выросла на 171%.

Именно при Брежневе Советский Союз реализовал ряд масштаных проектов, в частности по инфраструктуре и энергетике.

В том числе был построен первый гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС, а также введены в строй десятки других небольших гидроэлектростанций, больших атомных реакторов, сконструированы и проложены новые железнодорожные и автомобильные дороги, заводы по химической и металлургической обработки и многое другое.

Подавляющее количество объекта инфраструктуры современной России были построены именно в период правления Леонида Брежнева — то есть, еще в Советском Союзе. К слову, речь идет также и о большинстве жилых домов, в которых люди живут и по сей день. Это то, что Леонид Брежнев оставил после себя великой стране — СССР.

А нажил Леонид Брежнев довольно немного. Его заработная плата копилась на сберкнижке, а серьезных трат в семье не фиксировалось.

Да и тратить фактически было не на что, потому что нельзя было приобретать в личное пользование самолеты, яхты и прочее в СССР, как это позволительно для чиновников современной России. Заграничную недвижимость также нельзя было покупать.

К моменту его смерти на сберегательной книжке хранилось около 150 000 советских рублей.

Это больше его зарплаты, но нельзя забывать и о Ленинской премии по литературе 1979 года — 25 000 советских рублей, а также не менее 100 000 рублей в качестве гонораров за 15 миллионов книг «Малая земля», «Возрождение» и «Целина».

Стоит отметить, что из наград Леонида Брежнева его потомкам практически ничего не осталось.

В его коллекции было около 70 автомобилей, большинство из которых — эксклюзивные экземпляры. Большая часть из них на рубеже 1980-1990 годов разошлась по разным коллекциям не принеся наследникам ничего.