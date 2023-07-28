История маленькой принцессы: зачем 50-летняя жительница Шанхая носит детские наряды

Сначала жители Шанхая изумлялись, видя даму в возрасте и весьма корпулентного телосложения, одетую в платьица маленькой принцессы. Ее считали чудачкой, фотографировали на улице, и выкладывали в соцсетях.

Пользователи заинтересовались странной дамой. Кто-то даже говорил, что женщине неплохо бы показаться психиатру, но, узнав невеселую историю ее жизни, нередко менял мнение.

Когда недоброжелатели нашли ее в соцсетях, выяснилось, что история у маленькой принцессы очень печальная. Она долго лечилась от онкологии, поэтому у нее расплылась фигура, кожа потеряла упругость, а волосы выпали, поэтому женщина решила радовать себя красивыми платьями, чтобы хоть немного скрасить жизнь.